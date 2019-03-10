Ліверпуль в 30-у турі англійської Прем'єр-ліги здобув перемогу над Бернлі.
Ліверпульці першими пропустили. Відзначився на 6-ій хвилині Вествуд. Але вже до 30-ї хвилини господарі зуміли зробити камбек - забили Фрміно та Мане. А в другому таймі зробити впевнену перевагу завдяки ще одному голу Фірміно.
Вже у компенсований арбітром час спочатку Гвюдмюндссон скоротив відставання до 1 м'яча. Але Ліверпульці швидко повернули свій гандикап, Мане оформив дубль.
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Чемпіонат Англії, АПЛ
30 тур
10 березня
Ліверпуль — Бернлі 4:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 6 Вествуд, 1:1 - 19 Фірміно, 2:1 - 29 Мане, 3:1 - 67 Фрміно, 3:2 - 90+1 Гвюдмюндссон, 4:2 - 90+3 Мане
Нагадаємо, сьогодні відбудеться матч Арсенал — Манчестер Юнайтед.
Тим часом Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Вотфорд.
Джерело - Чемпіон.