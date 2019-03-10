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Ліверпуль переграв Бернлі в 30 турі АПЛ

Сьогодні 16:01 743 0
Команди подарували справжнє видовище
Ліверпуль переграв Бернлі в 30 турі АПЛ

Ліверпуль в 30-у турі англійської Прем'єр-ліги здобув перемогу над Бернлі.

Ліверпульці першими пропустили. Відзначився на 6-ій хвилині Вествуд. Але вже до 30-ї хвилини господарі зуміли зробити камбек - забили Фрміно та Мане. А в другому таймі зробити впевнену перевагу завдяки ще одному голу Фірміно.

Вже у компенсований арбітром час спочатку Гвюдмюндссон скоротив відставання до 1 м'яча. Але Ліверпульці швидко повернули свій гандикап, Мане оформив дубль.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

30 тур

10 березня

Ліверпуль — Бернлі 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 6 Вествуд, 1:1 - 19 Фірміно, 2:1 - 29 Мане, 3:1 - 67 Фрміно, 3:2 - 90+1 Гвюдмюндссон, 4:2 - 90+3 Мане

Нагадаємо, сьогодні відбудеться матч Арсенал — Манчестер Юнайтед.

Тим часом Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Вотфорд.

Джерело - Чемпіон.

#АПЛ, #Англійська пре'єр-ліга, #Чемпіонат Англії, #Ліверпуль, #Бернлі
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