Ліверпуль здолав Бернлі: відеоогляд матчу

У рамках 30-го туру АПЛ Ліверпуль переграв Бернлі з рахунком 4:2.

Ліверпульці першими пропустили. Відзначився на 6-ій хвилині Вествуд. Але вже до 30-ї хвилини господарі зуміли зробити камбек - забили Фрміно та Мане. А в другому таймі зробити впевнену перевагу завдяки ще одному голу Фірміно.

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Вже у компенсований арбітром час спочатку Гвюдмюндссон скоротив відставання до 1 м'яча. Але Ліверпульці швидко повернули свій гандикап, Мане оформив дубль.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться матч Арсенал — Манчестер Юнайтед.

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Джерело - Чемпіон.