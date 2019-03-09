Сьогодні, 9 березня, відбулися матчі у рамках 30 туру АПЛ.
Чемпіонат Англії, АПЛ
30 тур
9 березня
Крістал Пелас - Брайтон 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Маррей, 1:1 - 50 Мілівоевич, 1:2 - 74 Нокерт.
Кардіфф - Вест Гем 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Хойлет, 2:0 - 52 Камараса.
Лестер - Фулгем 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Тілеманс, 1:1 - 51 Айіте, 2:1 - 78 Варді, 3:1 - 86 Варді.
Ньюкасл Юнайтед - Евертон 3:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 18 Кальверт-Л'юін, 0:2 - 32 Річарлісон, 1:2 - 65 Рондон, 2:2 - 85 Перес, 3:2 - 84 Перес.
Саутгемптон - Тоттенгем 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Кейн, 1:1 - 76 Валері, 2:1 - 81 Уорд-Проуз.
Гаддерсфілд - Борнмут 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Уілсон, 0:2 - 66 Фрейзер
Нагадаємо, Баварія розгромила Вольфсбург. Також повідомлялися результати зустрічей 25 туру Бундесліги.
Джерело - Чемпіон.