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Львів - Зоря: відеоогляд матчу

Вчора 23:47 649 0
Львів - Зоря: відеоогляд матчу

У 21-му турі УПЛ Львів та Зоря зіграли в нічию.

За 90 хвилин команди не зуміли забити голів.

З 80-ї хвилини господарі поля грали вдесятьох. Другу жовту картку отримав Парамонов.

Чемпіонат України, УПЛ

21 тур

9 березня

Львів - Зоря 0:0

Львів:  Бандура, Парамонов, Адамюк, Борзенко, Насонов, Липі (Жонатан, 81), Мартан, Педро Вітор, Рафаел Сабіно, Пернамбуко (Вісенте, 67), Бруно Дуарте (Кауе, 85).

Зоря: Махарадзе, Тимчик, Вернидуб, Литвин, Хомченовський (Кабан, 63), Громов (Руїс, 84), Михайличенко, Сілас, Караваєв, Арвеладзе (Чайковський, 81), Будковський.

Попередження: Тимчик (13), Михайличенко (28), Громов (28), Педро Вітор (33), Парамонов (64), Вернидуб (66), Арвеладзе (74), Литвин (76).

Вилучення: Парамонов (80).

Нагадаємо, Маріуполь розписав нічию з Чорноморцем.  Також, Ворскла з Десною так і не змогли відкрити рахунок

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Львів, #Зоря
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