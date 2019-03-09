Команди так і не створили небезпечних моментів

У матчі 21-го туру УПЛ Маріуполь вдома з Чорноморцем зіграв в нічию.

Тепер у призаовців 29 очок, а у Десни на 7-му місці - 27 очок.

УПЛ

21 тур

9 березня

Маріуполь-Чорноморець 0:0

Маріуполь - Худжамов, Демір, Яворський, Чоботенко, Полегенько, Зубков (Тищенко, 81), Федорчук (Мишнєв, 65), Пихаленок, Ігнатенко, Вакула (Сікан, 86), Борячук.

Чорноморець - Литовченко, Міщенко, Грачов, Рижук, Голіков, Танчик (Мусолітін, 90), Чорний (Вільхьяльмссон, 73), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов (Павлов, 90), Бабенко.

Попередження: Міщенко (49), Голіков (90), Ігнатенко (90).

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня в рамках 21 туру УПЛ зустрінуться Львів із Зорею, а також Ворскла з Десною.

Джерело - Чемпіон.