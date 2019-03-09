У матчі 21-го туру УПЛ Маріуполь вдома з Чорноморцем зіграв в нічию.
Тепер у призаовців 29 очок, а у Десни на 7-му місці - 27 очок.
УПЛ
21 тур
9 березня
Маріуполь-Чорноморець 0:0
Маріуполь - Худжамов, Демір, Яворський, Чоботенко, Полегенько, Зубков (Тищенко, 81), Федорчук (Мишнєв, 65), Пихаленок, Ігнатенко, Вакула (Сікан, 86), Борячук.
Чорноморець - Литовченко, Міщенко, Грачов, Рижук, Голіков, Танчик (Мусолітін, 90), Чорний (Вільхьяльмссон, 73), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов (Павлов, 90), Бабенко.
Попередження: Міщенко (49), Голіков (90), Ігнатенко (90).
Нагадаємо, сьогодні, 9 березня в рамках 21 туру УПЛ зустрінуться Львів із Зорею, а також Ворскла з Десною.
Джерело - Чемпіон.