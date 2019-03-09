Маріуполь - Чорноморець. Відеоогляд матчу

У матчі 21-го туру УПЛ Маріуполь вдома з Чорноморцем зіграв у нічию.

Чемпіонат України, УПЛ

21-й тур

9 березня

Маріуполь - Чорноморець 0:0

Маріуполь - Худжамов, Демір, Яворський, Чоботенко, Полегенько, Зубков (Тищенко, 81), Федорчук (Мишнєв, 65), Пихаленок, Ігнатенко, Вакула (Сікан, 86), Борячук.

Чорноморець - Литовченко, Міщенко, Грачов, Рижук, Голіков, Танчик (Мусолітін, 90), Чорний (Вільхьяльмссон, 73), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов (Павлов, 90), Бабенко.

Попередження: Міщенко (49), Голіков (90), Ігнатенко (90).

Джерело - Чемпіон.