Маріуполь - Чорноморець. Відеоогляд матчу

У матчі 21-го туру УПЛ Маріуполь вдома з Чорноморцем зіграв у нічию.
Чемпіонат України, УПЛ
21-й тур
9 березня
Маріуполь - Чорноморець 0:0
Маріуполь - Худжамов, Демір, Яворський, Чоботенко, Полегенько, Зубков (Тищенко, 81), Федорчук (Мишнєв, 65), Пихаленок, Ігнатенко, Вакула (Сікан, 86), Борячук.
Чорноморець - Литовченко, Міщенко, Грачов, Рижук, Голіков, Танчик (Мусолітін, 90), Чорний (Вільхьяльмссон, 73), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов (Павлов, 90), Бабенко.
Попередження: Міщенко (49), Голіков (90), Ігнатенко (90).
Джерело - Чемпіон.