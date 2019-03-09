Першоліговий Колос підтвердив плани про реконструкцію стадіону

Клуб знаходиться в числі претендентів на підвищення в класі

Керівництво ковалівського Колоса має наміри провести реконструкцію стадіону, щоб домашня арена клубу відповідала вимогам по інфраструктурі в разі виходу команди в УПЛ.

Про це повідомив наставник команди Руслан Костишин у коментарі прес-службі СК Дніпро-1.

"У нас є такі завдання виходу в УПЛ, але існує єдина проблема - стадіон. У нашого стадіону на даний момент є проект, будуть починати його будувати.

"Якщо ми зуміємо пробитися в УПЛ за спортивним принципом, то тільки відсутність стадіону може перешкодити нам там виступати. Але ми до цього прагнемо, наші футболісти заслуговують на те, щоб отримати підвищення в класі", - заявив Костишин.

У нинішньому сезоні команда Костишина займає третю сходинку в турнірній таблиці Першої ліги.

Раніше матч Інгульця та Колоса завершився гучним скандалом.

Також лідера Першої ліги покинуло 3 гравця.

Нагадаємо, що Інгулець жорстко відповів Рафаїлову за висміювання свого стадіону.

Джерело - Офіційний сайт СК Дніпро-1.