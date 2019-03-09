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Кузьміна виграла спринт чемпіонату світу. Українки провалили гонку
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Юний футболіст Нюрнберга наніс на бутси синьо-жовтий прапор та хоче грати за збірну України
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Український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі
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Вчора 14:59 1235
Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
07.03.2019 23:54 2430 3
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09:10 Теніс Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою 226
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08:30 Футбол Ювентус - Удінезе: відеоогляд матчу Серії А 726
08:00 Футбол Ворскла - Десна: анонс та прогноз матчу УПЛ 823
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07:00 Футбол Маріуполь - Чорноморець: анонс та прогноз матчу УПЛ 743
06:30 Футбол Ворскла прийме Десну, Львів зіграє із Зорею. Матчі 21-го туру УПЛ 812
05:39 Теніс Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 4474
03:33 Баскетбол НБА. Маямі - Клівленд: онлайн-трансляція 637
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8 Березня 2019
23:49 Футбол Ювентус розгромив Удінезе в Серії А 780
23:35 Футбол У команду тижня Ліги Європи увійшли три гравці Челсі 715
23:06 Футбол Матч Арсенал-Київ - Ворскла перенесено 937
23:05 Футбол Коломойський Шевченку: Ти відповідаєш за гравців, а я за лохів з VIP-сектору 2122
22:48 Футбол Ідеє: Динамо потрібен такий форвард як я 1448
22:31 Футбол Гравець збірної України голом і асистом приніс своїй команді перемогу в чемпіонаті Чехії 895
22:09 Футбол У Марадони знайшлося троє позашлюбних дітей 826
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 07:50 143618 0
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 2 доступний за цим посиланням.

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Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Онлайн-трансляція Челсі - Динамо в текстовому режимі на нашому сайті за цим посиланням.

Джерело - champion.com.ua.

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