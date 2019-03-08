Ракицький подарував перемогу Вільярреалу, Челсі познущався з Динамо. Відеоогляд матчів Ліги Європи

Відбулись перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи, 1/8 фіналу
7 березня
Айнтрахт Ф – Інтер 0:0
Динамо З – Бенфіка 1:0
Гол: 1:0 - Петкович
Зеніт – Вільярреал 1:3
Голи: 0:1 - 34 Іборра, 1:1 - 35 Азмун, 1:2 - 64 Морено, 1:3 - 71 Морланес
Ренн – Арсенал 3:1
Голи: 0:1 - 4 Івобі, 1:1 - 42 Бурежу, 2:1 - 65 Монреаль, 3:1 - 88 Сарр
Севілья – Славія 2:2
Голи: 1:0 - 1 Бен Йедер, 1:1 - 25 Стох, 2:1 - 28 Мунір, 3:1 - 39 Краль
Валенсія – Краснодар 2:1
Голи: 1:0 - 12 Родріго, 2:0 - 24 Родріго, 2:1 - 63 Классон
Наполі - РБ Зальцбург 3:0
Голи: 1:0 - 10 Мілік, 2:0 - 18 Руїс, 3:0 - 58 Онгене
Голи: 1:0 - 17 Педро, 2:0 - 65 Вілліан, 3:0 - 90 Хадсон Одої
Джерело - Чемпіон.