Екс-хавбек Манчестер Юнайтед завершив кар'єру в збірній

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні завершує кар'єру в збірній Бельгії.

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Про це повідомляє Twitter.

"Після 12 років виступів за Бельгію на вищому рівні я вирішив завершити кар'єру в збірній. Це рішення далося мені нелегко, але я відчуваю, що настав час піти і дозволити наступному поколінню продовжити цей успішний період в історії бельгійського футболу", - написав Маруан.