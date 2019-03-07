Дружина Морозюка: Я реально думала, що помираю

Дружина гравця київського Динамо, який виступає на правах оренди за Різеспор, Миколи Морозюка Ірина стала учасником дорожньо-транспортної пригоди в турецькому місті Різе.

Про це написала сама дружина футболіста у Instagram.

"Я потрапила в аварію! Їхала в таксі, одна. Таксист мій завтикав і виїхав на зустрічну. Я сиділа позаду, не пристебнута. Удар був потужний, і я обличчям вдарилася в сидіння. Розбила ніс, губи, зубів не відчуваю. Потім вже пам'ятаю, як лежу на землі вся в крові! Чесно, я так ще ніколи не була близька до смерті! Я реально думала, що помираю", - написала Ірина Морозюк.