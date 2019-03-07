Президент Роми: Нас знову пограбували

Президент Роми Джеймс Паллотта розчарований суддівством у матчі його команди в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.
Про це розповів сам функціонер.
"Рік тому ми просили ввести VAR в Лізі чемпіонів, тому що нас обдурили в півфіналі, а сьогодні, тепер вже з VAR, нас знову пограбували.
Шика явно зачепили в штрафному, VAR це показав – жодної реакції. Я втомився від цього лайна. Я здаюсь", – цитує Паллотту офіційний Twitter Роми.
Нагадаємо, вовки в екстра-таймах поступились на виїзді Порту та вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу.
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Джерело - Чемпіон.