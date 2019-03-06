Лев більше не викликатиме до збірної Німеччини трьох лідерів команди

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев не викликатиме у збірну трьох гравців.

Про це розповів сам наставник Бундестім.

"Цей рік стане новим стартом для збірної Німеччини, і ми хочемо почати з кардинальних змін. Боатенг, Хуммельс і Мюллер не потрапили до складу збірної минулого року і я пояснив їм, що більше не планую викликати їх до збірної.

Це одне з моїх рішень за планом реформування команди. Я повідомив їм про це в понеділок, під час особистої зустрічі в Мюнхені. Вважаю це правильним кроком, адже ми хочемо зробити збірній Німеччини нове обличчя", – сказав Лев.