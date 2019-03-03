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Лев очолить Реал Мадрид

Сьогодні 17:45 641 3
Лев очолить Реал Мадрид

Головний тренер збірної Німеччини Йоахим Лев влітку цього року очолить мадридський Реал.

Про це повідомляє видання Don Balon.

За інформацією джерела, після поразок від Барселони спочатку в Кубку Іспанії, а потім і в рамках Ла Ліги, керівництво мадридського клубу на чолі з президентом клубу Флорентіно Пересом втратило довіру до нинішнього наставника Сантьяго Соларі.

Правдоподібності цієї інформації також додає той факт, що сам Лев був присутній на трибунах Сантьяго Бернабеу під час суботнього Класико.

Нагадаємо, напередодні Реал програв Барселоні на Сантьяго Бернабеу. Також повідомлялося, що Барселона познущалася з Реала після матчу.

Джерело - Don Balon.

#Реал Мадрид, #Йоахим Лев, #футбол, #тренер
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