Зоря може підписати японського захисника та бразильского хавбека

Луганська Зоря близька до підписання японського захисника Іцуки Урати та бразильського хавбека Іпполіти.

Про це повідомляє Територія Зорі.

Японський футболіст вже тривалий час знаходиться в команді Вернидуба і не перший раз приїжджає на перегляд до табору луганчан.

Урата перебував на перегляді під час турецьких зборів Зорі цієї зими, однак, отримавши пошкодження гравець покинув команду і знову приєднався до клубу лише після прильоту команди до України.

На даний момент 22-річний гравець продовжує тренуватися з командою і сторони близькі до оформлення контракту офіційно.

Урата грав за молодіжні збірні Японії різного віку, раніше виступав в командах другого і третього дивізіонів Японії. З 1 січня 2019 року є вільним агентом.

Також в Зорю може перейти 18-річний бразилець Іпполіта.

Раніше хавбек грав за бразильські Прогресо і Фарупілью.

Бразилець вже попрямував в Україну для проходження медичного обстеження і підписання професійного контракту. Увечері вівторка гравець повинен прилетіти до столиці України.

Нагадаємо, Вернидуб став найкращим тренером 20-го туру УПЛ.

Також, Зоря підписала бразильського півзахисника.

Джерело - Територія Зорі.