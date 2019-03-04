Зоря підписала бразильського півзахисника

Півзахисник Матеус Нортон офіційно перейшов у Зорю.

Про це повідомляє офіційний сайт луганців.

Контракт розрахований на 2,5 роки. Нортон виступатиме під 91-м номером.

Раніше повідомлялося, що Матеус перейде в Зорю на правах вільного агента, оскільки вже розірвав контракт зі своїм колишнім клубом Флуміненсе.

В активі 22-річного бразильця 25 матчів у складі Флуміненсе, в яких результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, лідер Зорі став найкращим гравцем 20 туру. Тим часом найкориснішим гравцем туру був голкіпер луганців.

Джерело - Зоря.