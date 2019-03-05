Боруссія Д — Тоттенгем: прогноз букмекерів

Сьогодні, 5 березня, дортмундська Боруссія зіграє з Тоттенгемом в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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Перший матч закінчився розгромною перемогою Тоттенгема - 3:0.

Фаворитом матчу букмекери вважають Боруссію. На успіх "джмелів" можна поставити з коефіцієнтом - 1.95, тоді як ймовірність перемоги Тоттенгема оцінили в 3.80. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 3.75.

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Джерело - Чемпіон.