Ліга чемпіонів. Боруссія Д - Тоттенгем: анонс і прогноз матчу

Боруссія Д - Тоттенгем

Ліга Чемпіонів. 1/8, матч-відповідь

Сігнал Ідуна Парк, Дортмунд. 4 березня, 22:00

Головний арбітр: Данні Міккелі (Нідерланди)

Асистенти арбітра: Маріо Дікс, Хесел Стеєгстра (Нідерланди)

Четвертий арбітр: Кевін Блом (Нідерланди)

Два голи в останні десять хвилин лондонського матчу принесли Тоттенгему чудову фору перед поєдинком у відповідь. Дортмунд добре грає на домашньому стадіоні, але відіграти три м'ячі буде неймовірно складно.

Обидві команди підійшли до гри Ліги чемпіонів відчуваючи проблеми у внутрішній першості. Боруссія в п'яти останніх турах чемпіонату виграла всього раз і девятиочкова перевага над Баварією повністю розтанула. Тоттенгем, у свою чергу, не вигравав у трьох турах поспіль, і замість боротьби за чемпіонство тепер змушений думати про те, як би не втратити місце в першій четвірці.

У чому причина спаду Боруссії? Однозначну відповідь дати складно. Три тижні через травму пропустив лідер команди Марко Ройс і це позначилося на грі в атаці. Однак минулої п'ятниці Ройс повернувся, але Дортмунд програв Ауґсбургу. Не тільки в Марко справа. Проблеми Дортмунда мають психологічний характер.

Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

До цієї думки схиляються і спортдиректор клубу Міхаель Цорк, і головний тренер Люс'єн Фавр, і експерти. Цорк говорить про проблеми концентрації, він не бачить стовідсоткової зарядженості на гру. Йому вторить і Маттіас Заммер, виступаючи на німецькому ТБ: "Боруссія виходить на матч, думаючи, що вона вже чемпіон. Такий підхід видає незрілість. Вони грали проти Дюссельдорфа, Нюрнберга і Аугсбурга як середня команда". Аугсбург забив своїх два голи після грубих помилок захисників Боруссії Хакімі і Загаду. Коли у Люс'єна Фавра запитали після гри, як таке можливо, він тільки знизав плечима: "Одна груба помилка - це буває. Але дві?". Є й інші причини спаду. Наприклад, лінива і безініціативна гра в атаці або втома деяких гравців (Санчо, Вітцель). Але, в першу чергу, проблема в головах.

Що стосується Тоттенгема, то команда Почеттіно здатна побудувати якісну контратакувальну гру на виїзді і скористатися слабкими місцями Дормунда. З трьох років не виграних матчів два припали на поєдинки з грандами - з Челсі і Арсеналом.

Проблеми Тоттенгема також психологічного фактора. Після матчу з Арсеналом Гаррі Кейн сказав, що "вже в не першому сезоні команда оступається в найвідповідальніший момент". У Лізі чемпіонів минулого сезону шпори також були фаворитами перед матчем-відповіддю 1/8 з Ювентусом, зігравши в Турині 2:2. Удома ж сталося поразка 1:2. Чи здатний Почеттіно завести своїх гравців на гру в Дортмунді? Захисник шпор Денні Роуз, сказав, що розмова тренера з командою в перерві дербі з Арсеналом була однією з кращих, які йому довелося чути в своїй кар'єрі. Маурісіо Почеттіно потрібно підготувати ще одну гарну промову перед тим як відправити свою команду на 80000-тисячний стадіон противника.

Орієнтовні склади:

Боруссія Д: Бюркі, Діалло, Загаду, Аканджі, Вольф, Ділейні, Вітцель, Геррейру, Ройс, Санчо, Ґьотце.

Тоттенгем: Льоріс, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Ор'є, Девіс, Сіссоко, Еріксен, Роуз, Сон, Кейн.

Слова:

Люс'єн Фавр (головний тренер Боруссії Д): "Знаємо, що у нас важке завдання, але нічого не можна сказати наперед. Звичайно, головне завдання - показати максимум. Все можливо. Ми повинні зіграти дуже розумно. Кожен новий матч відрізняється від попереднього. Перший матч зіграний, і ситуація зараз зовсім інша. Знаємо, що ми вміємо забивати м'ячі, але, як я вже сказав, треба зіграти дуже розумно".

Маурісіо Почеттіно (головний тренер Тоттенгема): "Я вже говорив, як я засмучений і розчарований. Я б зрозумів, якби і ми, і Боруссія провели свої матчі в один день, а потім зустрілися в середу. Але я не розумію, чому ми були поставлені в таке невигідне становище. У турнірах такого роду доба - це величезна перевага. Але це не означає, що ми не збираємося боротися.".

Цікаві факти:

- Тоттенхем і Боруссія вперше зустрілися в 1/16 фіналу Ліги Європи 2016/17. Тоді дортмундці двічі перемогли (3:0 вдома і 2:1 в гостях) і пройшли далі. На наступний сезон вже шпори були сильнішими (3:1 вдома і 2:1 в гостях) в груповому раунді Ліги Чемпіонів.

- За останні десять сезонів джмелі у п'ятий раз зіграють на стадії 1/8 фіналу ЛЧ. У трьох випадках дортмундцям вдавалося пройти далі.

- Гаррі Кейн, Деллі Аллі і Бен Девіс не зіграють у англійців через травми, а у німців гру пропустять - Лукаш Піщек і Пако Алькасер.

Актуально: У першому матчі Тоттенгем розгромив гостей з Дортмунда

- Команда Почеттіно виграла 7 з 9 останніх домашніх матчів Ліги Чемпіонів.

- Шпори програли лише 2 домашні матчі з 11 проти німецьких клубів в єврокубках.

- Боруссія виграла тільки 2 з 10 останніх гостьових матчів Ліги чемпіонів - 2 нічиї та 5 поразок.

Також: Трансляція Боруссія Д - Тоттенгем: онлайн 05.03.2019

Прогноз Чемпіона: 2:2

Джерело - Чемпіон.