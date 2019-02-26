Моурінью не працюватиме в АПЛ

Португальський тренер Жозе Моуріньо не повернеться в АПЛ найближчим часом.

Про це заявив сам фахівець Tribalfootball.com передає Xsport.

"Я не хочу цього. Зараз я б хотів змінити щось в кар'єрі. Чи буду дивитися Ель-класіко? Так, я дуже люблю футбол і хочу подивитися цей матч. Тепер у мене набагато більше вільного часу", - заявив екс-тренер Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Гвардіола наздогнав Моуріньо за кількістю трофеїв. Тим часом Моурінью заявив, що йому сподобалося, як Кепа показав характер.

Джерело - Xsport.