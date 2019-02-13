Тоттенгем вдома розгромив Боруссію в Лізі Чемпіонів

У матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів Тоттенгем впевнено розібрався з Боруссією Д.
Перший тайм завершився без голів. А от в другій половині матчу Тоттенгем не залишив жодного шансу на успіх німецькому клубу.
Розгромна перемога майже гарантувала англійцям вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, Боруссія має примарні шанси проходу у наступний етап турніру.
Ліга Чемпіонів
1/8 фіналу
13 лютого
Тоттенгем - Боруссія Д 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Сон Хин Мін, 2:0 - 83 Вертонген, 3:0 - 86 Льоренте.
Джерело - Чемпіон.