Лише один гравець Динамо потрапив у збірну туру УПЛ

Українська Прем'єр - ліга на основі оцінок InStat визначила символічну збірну туру за підсумками 20-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

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До її складу увійшли 4 гравці Зорі: Громов, Караваєв, Будківський та Філіпе. Три футболісти Шахтаря: Болбат, Хочалава, та Кривцов. З Олександрії: Банада і Лучкевич. І по одному гравцеві з Динамо і Десни: Буяльський та Картушов відповідно.

Нагадаємо, Вернидуб став найкращим тренером туру.

Також, півзахисник Зорі - найкращий гравець 20-го туру УПЛ.

Джерело - УПЛ.