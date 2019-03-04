Філіпе став найкориснішим гравцем у турі УПЛ

Воротар луганської Зорі Луїс Філіпе став найкориснішим гравцем 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Індекс ефективності голкіпера склав 339 балів. Також відзначається, що Філіпе переміг у номінації Найкращий воротар.

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Друге місце посів захисник Шахтаря Сергій Кривцов - 333 бали. Третє — Віталій Буяльський із Динамо - 314 балів.

Нагадаємо, лідер Зорі став найкращим гравцем туру.

Джерело - УПЛ.