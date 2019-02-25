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У Підгрушної виявили запалення серцевого м'яза

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Шевченко: Рішення щодо Ракицького оголошу в березні

Сьогодні 09:38 572 0
Шевченко: Рішення щодо Ракицького оголошу в березні

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже вирішив подальшу долю Ярослава Ракицького в збірній.

Про це розповів керманич збірної в Профутболі

"Щодо коментарів про гравців, я їх дам в кінці лютого або на початку березня. Сьогодні я дивлюся, переглядаю. За будь-якого гравця зроблю заяву на початку березня. Для себе я вже рішення прийняв. Але щоб не повторюватися по 10 раз, оголошу його в березні", - сказав Шевченко.

Раніше Калиниченко заявив, що збірна України відмовилася від Ракицького через політику. А у Шевченка спростували інформацію про прес-конференцію щодо Ракицького.

Джерело - Профутбол.

#Шевченко, #Ракицький, #Зеніт, #Збірна України, #футбол
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