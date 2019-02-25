Шевченко: Рішення щодо Ракицького оголошу в березні

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже вирішив подальшу долю Ярослава Ракицького в збірній.
Про це розповів керманич збірної в Профутболі
"Щодо коментарів про гравців, я їх дам в кінці лютого або на початку березня. Сьогодні я дивлюся, переглядаю. За будь-якого гравця зроблю заяву на початку березня. Для себе я вже рішення прийняв. Але щоб не повторюватися по 10 раз, оголошу його в березні", - сказав Шевченко.
Раніше Калиниченко заявив, що збірна України відмовилася від Ракицького через політику. А у Шевченка спростували інформацію про прес-конференцію щодо Ракицького.
Джерело - Профутбол.