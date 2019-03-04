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Екс-тренер Шахтаря звільнений з Сельти

Сьогодні 08:08 83 0
Екс-тренер Шахтаря звільнений з Сельти

Головний тренер Сельти Мігел Кардозу, який раніше працював у донецькому Шахтарі, залишає свій пост.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Керівництво клубу вирішило звільнити наставника. Португалець був призначений на цю посаду в середині листопада. У 11 останніх матчах під його керівництвом команда програла 8 разів, двічі зіграла внічию і лише одного разу здобула перемогу.

Новим тренером галісійців став Фран Ескріба. Останнім його місцем роботи був Вільерреал у 2016-2017 роках.

Нагадаємо, Валенсія пробилася у фінал Кубка Іспанії де зіграють з Барселоною.

Джерело - Офіційний сайт Сельти.

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