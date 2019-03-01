Барселона та Валенсія зіграють у фіналі Кубка Іспанії

Каталонська Барселона в фіналі Кубка Іспанії зустрінеться з Валенсією, яка вдома переграла Бетіс - 1:0.

У другому півфінальному матчі все вирішив один гол нападника Родріго, який після класного проходу і пасу Гамейро на 56-й хвилині забив м'яч у порожні ворота.

Перший матч між Бетісом і Валенсією закінчився нічиєю - 2:2.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу, 2 матч

28 лютого

Валенсія — Бетіс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Родріго

Нагадаємо, Барселона у своєму матчі розгромила Реал з рахунком 3:0. Тим часом тренер Реала пояснив причини поразки від Барселони.

Джерело - Чемпіон.