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Барселона та Валенсія зіграють у фіналі Кубка Іспанії

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Барселона та Валенсія зіграють у фіналі Кубка Іспанії

Каталонська Барселона в фіналі Кубка Іспанії зустрінеться з Валенсією, яка вдома переграла Бетіс - 1:0.

У другому півфінальному матчі все вирішив один гол нападника Родріго, який після класного проходу і пасу Гамейро на 56-й хвилині забив м'яч у порожні ворота.

Перший матч між Бетісом і Валенсією закінчився нічиєю - 2:2.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу, 2 матч

28 лютого

Валенсія — Бетіс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Родріго

Нагадаємо, Барселона у своєму матчі розгромила Реал з рахунком 3:0. Тим часом тренер Реала пояснив причини поразки від Барселони.

Джерело - Чемпіон.

#Кубок Іспанії, #Валенсія, #Бетіс
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