Мегремич: Ми програли через мою помилку

Карпати програли ФК Львів через автогол.

З цього приводу своїми враженнями поділився захисник Карпат Аді Мегремич для офіційного сайту клубу.

"Дуже шкода, що ми так зіграли в дербі. Львів грав на нічию, проте заробили три очки. Зараз багато емоцій після матчу ... Шкода, що програли через мою помилку. М'яч летів так, що не було видно. Далі був рикошет і м'яч залетів у ворота", - сказав футболіст.