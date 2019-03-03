Мегремич: Ми програли через мою помилку

Карпати програли ФК Львів через автогол.
З цього приводу своїми враженнями поділився захисник Карпат Аді Мегремич для офіційного сайту клубу.
"Дуже шкода, що ми так зіграли в дербі. Львів грав на нічию, проте заробили три очки. Зараз багато емоцій після матчу ... Шкода, що програли через мою помилку. М'яч летів так, що не було видно. Далі був рикошет і м'яч залетів у ворота", - сказав футболіст.
Нагадаємо, напередодні Зоря розгромила Ворсклу, а Львів переграв Карпати. Результати матчів 20-го туру УПЛ.
Джерело - Офіційний сайт ФК Карпати.