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Мегремич: Ми програли через мою помилку

Вчора 23:13 613 0
Мегремич: Ми програли через мою помилку

Карпати програли ФК Львів через автогол.

З цього приводу своїми враженнями поділився захисник Карпат Аді Мегремич для офіційного сайту клубу.

"Дуже шкода, що ми так зіграли в дербі. Львів грав на нічию, проте заробили три очки. Зараз багато емоцій після матчу ... Шкода, що програли через мою помилку. М'яч летів так, що не було видно. Далі був рикошет і м'яч залетів у ворота", - сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні Зоря розгромила Ворсклу, а Львів переграв Карпати. Результати матчів 20-го туру УПЛ.

Джерело - Офіційний сайт ФК Карпати.

#Карпати, #ФК Львів, #УПЛ, #автогол, #Магремич
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