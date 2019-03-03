Бакалов: Наш план подіяв

ФК Львів переміг Карпати у дербі завдяки міцному характеру.
Про це поділився Юрій Бакалов для офіційного сайту клубу.
"Про аналіз гри ще рано говорити. Це дербі, зустрічались дві команди з одного міста і кожен хотів перемогти. Сьогодні на полі була і гострота, і напруження, і емоції – кожна команда гнула свою лінію. На мою думку, вирішальним фактором у цьому матчі був характер. Я вважаю, що наша команда проявила його трішки більше. У нас був не простий тиждень, після поразки від Чорноморця, але ми плідно попрацювали над помилками і сьогодні досягнули бажаного результату.
У нас був певний план на гру. Не те, щоб ми не бігли й не використовували моменти. На мою думку, і в першому, і в другому таймі нам не вистачало останнього пасу. Десь, можливо, ми спішили, десь хвилювались, бо деякі гравці вперше брали учать у такому матчі. Найголовніше, що той план, який ми вибрали подіяв", - сказав тренер.
Нагадаємо, що Львів переміг Карпати завдяки автоголу. Також повідомлялося, що Олександрія зіграла в нічию з Маріуполем.
Джерело - Офіційний сайт ФК Львів.