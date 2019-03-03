Львів переміг Карпати завдяки автоголу

У матчі 20-го туру УПЛ відбулося львівське дербі у якому Карпати програли Львову з мінімальним рахунком.

На 37-й хвилині матчу Аді Мехреміч відзначився автоголом, переправивши м'яч у свої ворота після подачі з флангу.

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

3 березня

Карпати — Львів 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35, автогол Мехреміч.

Карпати - Кучинський, Гуйє, Сандохадзе, Слива, Онгль, Толочко, Мякушко, Швед, Мехреміч, Дебелко (Понд, 53), Ді Франко (Йода, 69).

Львів - Бандура, Насонов, Парамонов, Адамюк, Приймак, Педро Вітор, Мартан (Жонатан, 77), Пернамбуко, Липі (Муріло Вінісіус, 82), Борзенко, Бруно Дуарте.

Попередження: Слива (24), Гуйє (32), Мартан (38), Ді Франко (38), Приймак (44), Мякушко (72).

Нагадаємо, напередодні Зоря розгромила Ворсклу. Також повідомлялося, що Арсенал у меншості переграв Олімпік.

Джерело - Чемпіон.