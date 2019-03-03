Львів переміг Карпати завдяки автоголу

У матчі 20-го туру УПЛ відбулося львівське дербі у якому Карпати програли Львову з мінімальним рахунком.
На 37-й хвилині матчу Аді Мехреміч відзначився автоголом, переправивши м'яч у свої ворота після подачі з флангу.
Чемпіонат України, УПЛ
20 тур
3 березня
Карпати — Львів 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35, автогол Мехреміч.
Карпати - Кучинський, Гуйє, Сандохадзе, Слива, Онгль, Толочко, Мякушко, Швед, Мехреміч, Дебелко (Понд, 53), Ді Франко (Йода, 69).
Львів - Бандура, Насонов, Парамонов, Адамюк, Приймак, Педро Вітор, Мартан (Жонатан, 77), Пернамбуко, Липі (Муріло Вінісіус, 82), Борзенко, Бруно Дуарте.
Попередження: Слива (24), Гуйє (32), Мартан (38), Ді Франко (38), Приймак (44), Мякушко (72).
Нагадаємо, напередодні Зоря розгромила Ворсклу. Також повідомлялося, що Арсенал у меншості переграв Олімпік.
Джерело - Чемпіон.