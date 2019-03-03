Бабич: Ми грали у свій футбол

Маріуполь зіграв добре в матчі проти Олександрії.

Так вважає головний тренер маріупольців Олександр Бабич.

"Сьогодні похвалю команду, однозначно. Ми розуміли, куди ми їдемо, проти кого будемо грати. Хлопці до кінця виконували завдання, ми не грали на нічию, грали в свій футбол, хотіли здобути позитивний результат. Гра складалася по хорошому для нас сценарію, в кінці гри хотіли розвинути успіх. Другий гол гру заспокоїв би", - сказав Бабич.