Ліверпуль зіграв у нічию з Евертоном та втратив лідерство в АПЛ

У рамках матчу 29-го туру АПЛ відбулося мерсісайдське дербі де Евертон на своєму полі зіграв у нічию з Ліверпулем.

Дербі пройшло за ігрової переваги команди Юргена Клоппа, яка за 90 хвилин матчу так і не змогла пробити Джордана Пікфорда.

Після цього результату Ліверпуль перемістився на друге місце в турнірній таблиці та вперше за довгий час упустив лідерство в чемпіонаті Англії. Тепер команда відстає від Манчестер Сіті на 1 очко.

Чемпіонат Англії, АПЛ

29 тур

3 березня

Евертон — Ліверпуль 0:0

Нагадаємо, що Челсі переміг Фулгем у рівному протистоянні.Також повідомлялося, що Барселона познущалася з Реалу.

Джерело - Чемпіон.