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Ліверпуль зіграв у нічию з Евертоном та втратив лідерство в АПЛ

Сьогодні 20:09 603 0
Ліверпуль зіграв у нічию з Евертоном та втратив лідерство в АПЛ

У рамках матчу 29-го туру АПЛ відбулося мерсісайдське дербі де Евертон на своєму полі зіграв у нічию з Ліверпулем.

Дербі пройшло за ігрової переваги команди Юргена Клоппа, яка за 90 хвилин матчу так і не змогла пробити Джордана Пікфорда.

Після цього результату Ліверпуль перемістився на друге місце в турнірній таблиці та вперше за довгий час упустив лідерство в чемпіонаті Англії. Тепер команда відстає від Манчестер Сіті на 1 очко.

Чемпіонат Англії, АПЛ

29 тур

3 березня

Евертон — Ліверпуль 0:0 

Нагадаємо, що Челсі переміг Фулгем у рівному протистоянні.Також повідомлялося, що Барселона познущалася з Реалу.

Джерело - Чемпіон.

#Ліверпуль, #Евертон, #АПЛ, #футбол
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