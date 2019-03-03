Челсі обіграв Фулгем у рівному двобої

У рамках матчу 29-го туру АПЛ Фулгем поступився Челсі.

З перших хвилин на полі була абсолютно рівна гра, але забити першими вийшло у гостей. Ігуаїн на 20-й хвилині відкрив рахунок в матчі. Через 8 хвилин Чемберс відновив паритет у цій зустрічі. У черговій атаці Аристократів Азар викотив м'яч прямо на ногу Жоржіньйо, а той точним ударом знову вивів свою команду вперед.

Чемпіонат Англії, АПЛ

29 тур

3 березня

Фулгем — Челсі 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 20 Ігуаїн, 1:1 - 27 Чемберс, 1:2 - 31 Жоржіньйо.

Нагадаємо, напередодні Вест Гем переграв Ньюкасл. Також повідомлялося, що Барселона познущалася з Реалу.

Джерело - Чемпіон.