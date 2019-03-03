Кепа повернувся в основу Челсі

До стартового складу Челсі повернувся воротар Кепа Аррісабалага.
Про це повідомляє офіційний сайт аристократів.
У 29-му турі АПЛ Фулгем приймає Челсі, який буде грати з київським Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Раніше у воротаря синіх був конфлікт з Мауріціо Саррі.
Today's team to play Fulham...#FULCHE pic.twitter.com/2PIxMsmsio— Chelsea FC (@ChelseaFC) 3 марта 2019 г.
Нагадаємо, зірка Челсі встановив унікальний рекорд.
Також, Челсі веде переговори з Азаром про новий контракт.
Джерело - Чемпіон.