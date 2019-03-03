Кепа повернувся в основу Челсі

До стартового складу Челсі повернувся воротар Кепа Аррісабалага.

Про це повідомляє офіційний сайт аристократів.

У 29-му турі АПЛ Фулгем приймає Челсі, який буде грати з київським Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше у воротаря синіх був конфлікт з Мауріціо Саррі.

Нагадаємо, зірка Челсі встановив унікальний рекорд.

Також, Челсі веде переговори з Азаром про новий контракт.

Джерело - Чемпіон.