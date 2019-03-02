Зірка Челсі встановив унікальний рекорд

Півзахисник лондонського Челсі Жоржиньйо став автором унікального рекорду в АПЛ.

Про це повідомляє The Sun.

Після гри АПЛ з Тоттенгемом в активі Жоржиньйо всього 2 332 передачі. При цьому жоден з цих пасів в результаті так і не став результативним.

Раніше цей рекорд належав півзахисникові Леону Бріттону . У сезоні-2011/2012 він грав за Суонсі і виконав 2 230 передач. Третє місце за цим показником посідає Баррі Фергюсон , який у сезоні-2009/2010 виконав 2 168 передач в складі Бірмінгема.

Нагадаємо, Челсі веде переговори з Азаром про новий контракт. Також, Реал готовий придбати лідера Челсі.

Джерело - XSPORT.