Боруссія М - Баварія 1:5. Відеоогляд матчу

Баварія знищила Боруссію Менхенгладбах у 24-му турі Бундесліги.

Мюхенці з перших хвилин пішла атакувати Гладбах серйозними силами і вже до 11-ї хвилини забила два м'ячі. До перерви Боруссія відіграла один м'яч, але в другому таймі Баварія забила ще більше - три м'ячі. Відзначимо дубль Левандовського, завдяки якому він зрівнявся з Пісарро у званні найкращого бомбардира-іноземця в історії Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

24-й тур

2 березня

Боруссія Менхенгладбах - Баварія 1:5

Голи: 0:1 - 2 Мартінес, 0:2 - 11 Мюллер, 1:2 - 37 Штіндль, 1:3 - 47 Левандовский, 1:4 - 75 Гнабрі, 1:5 - 90+1 Левандовский

Джерело - Чемпіон.