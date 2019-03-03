Боруссія М - Баварія 1:5. Відеоогляд матчу

Баварія знищила Боруссію Менхенгладбах у 24-му турі Бундесліги.
Мюхенці з перших хвилин пішла атакувати Гладбах серйозними силами і вже до 11-ї хвилини забила два м'ячі. До перерви Боруссія відіграла один м'яч, але в другому таймі Баварія забила ще більше - три м'ячі. Відзначимо дубль Левандовського, завдяки якому він зрівнявся з Пісарро у званні найкращого бомбардира-іноземця в історії Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
24-й тур
2 березня
Боруссія Менхенгладбах - Баварія 1:5
Голи: 0:1 - 2 Мартінес, 0:2 - 11 Мюллер, 1:2 - 37 Штіндль, 1:3 - 47 Левандовский, 1:4 - 75 Гнабрі, 1:5 - 90+1 Левандовский
Джерело - Чемпіон.