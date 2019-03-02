Матчестер Юнайтед - Саутгемптон: відеоогляд матчу

У матчі 29-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд вирвав перемогу у Саутгемптона.

У першому таймі, попри тиск манкуніанців, вперед вийшли в гості. Захисник Святих Ян Валері відмінним дальнім ударом вразив ворота Давіда Де Хеа.

Після перерви вперед вже вдалося вийти Манчестер Юнайтед. Спочатку добре пробив здалеку Андреас Перейра, а через кілька хвилин Ромелу Лукаку забив другий м'яч.

Саутгемптон вдалося відігратися, зі штрафного пробив Джеймс Уорд-Прауз. Однак МЮ все ж вирвав перемогу: Ромелу Лукаку після передачі Фреда забив вирішальний м'яч. Міг забити четвертий м'яч Поль Погба, але його пенальті відбив ногою голкіпер Святих Ангус Ганн.

Чемпіонат Англії, АПЛ

29 тур

2 березня

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Валері, 1:1 - 53 Перейра, 2:1 - 59 Лукаку, 2:2 - 75 Уорд-Проуз, 3:2 - 88 Лукаку.

Нагадаємо, капітан Манчестер Юнайтед покине клуб.

Також, Манчестер Юнайтед вирішив долю Сульшера.

Джерело - Чемпіон.