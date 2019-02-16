Різеспор Морозюка покинув зону вильоту

Турецький Різеспор, кольори якого захищає орендований у київського Динамо Микола Морозюк, переміг в гостьовому поєдинку проти Бурсаспора. Матч закінчився з рахунком 2:0.

Українець провів повний матч. А голи в активі Аатіфа Шаешуе і Азубуіке Окечукву.

Варто зазначити, що команда українця поки не програє в новому році. Після 22 турів турецької Суперліги Різеспор піднявся на 10-у сходинку таблиці, відірвавшись від зони вильоту на одне очко.

Чемпіонат Туреччини

22 тур

16 лютого

Бурсаспор - Різеспор 0:2

Голи: 0:1 - 12 Шаешуе, 0:2 - 78 Окечукву.

Нагадаємо, турки в захваті від силікону дружини екс-гравця Динамо. Тим часом дружина Морозюка зробила оригінальне тату на сідницях.

Джерело - Чемпіон.