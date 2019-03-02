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Хацкевич: Ситуація з Солем дуже важка

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Хацкевич: Ситуація з Солем дуже важка

Матч проти Десни був важким для Динамо.

Про це розповів головний тренер команди Олександр Хацкевич у своєму інтерв'ю для офіційного сайту Динамо.

"Важка гра. Ми тримали її під контролем, небезпека біля наших воріт виникала після стандартів. Пропустили гол, і потім пішла навала на наші ворота, але, на щастя, ми з нею впоралися. Нападаючий Фран Соль не зміг дограти поєдинок через травму плеча. Передбачається, що він пропустить близько двох місяців", - сказав Хацкевич.

Нагадаємо, Соль пропустить два місяці через травму.

Також, Динамо в гостях обіграло Десну.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.

#Соль, #травма, #Хайкевич, #Динамо
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