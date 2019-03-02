Хацкевич: Ситуація з Солем дуже важка

Матч проти Десни був важким для Динамо.

Про це розповів головний тренер команди Олександр Хацкевич у своєму інтерв'ю для офіційного сайту Динамо.

"Важка гра. Ми тримали її під контролем, небезпека біля наших воріт виникала після стандартів. Пропустили гол, і потім пішла навала на наші ворота, але, на щастя, ми з нею впоралися. Нападаючий Фран Соль не зміг дограти поєдинок через травму плеча. Передбачається, що він пропустить близько двох місяців", - сказав Хацкевич.