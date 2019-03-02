Десна - Динамо: стартові склади команд

Сьогодні, 2 березня, Динамо проведе матч 20 туру Української Прем'єр-ліги проти Десни.
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Стали відомі стартові склади команд.
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Чемпіонат України, УПЛ
20-й тур
2 березня
Десна: Литовка, Парцванія,Огір, Картушов, Гітченко, Фаворов, Безбородько, Мостовий, Нємчанінов, Імереков, Фаворов
Динамо: Бойко, Сидорчук, Шепелєв, Соль, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Бурда, Буяльський, Шабанов, Кедзьора
Джерело - Чемпіон.