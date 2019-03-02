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Гвардіола шукатиме заміну Зінченку

Сьогодні 14:12 487 1
Гвардіола шукатиме заміну Зінченку
Олександр Зінченко

Ман Сіті розглядає можливість підписання лівого захисника.

Про це повідомив головний тренер містян Пеп Гвардіола.

"Не знаю, що станеться, але ми розмірковуємо про можливість пошуку гравців на позицію лівого захисника.

Зараз Менді ще не в формі. Він травмувався вже у двох сезонах, це може статися і в третьому. Сподіваюся, що таке не повториться, він працює над цим. Але ми використовуємо Менді лише в декількох матчах у сезоні.

Найсильніші хлопці продовжують тренуватися щодня, але ми дивимося вже і на наступний сезон", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, у цьому сезоні на позиції лівого захисника провів 17 матчів українець Олександр Зінченко. На його рахунку 1 гол і 4 асисти.

Нагадаємо, що Зінченко визнаний найкращим гравцем туру АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Зінченко претендує на звання гравця місяця у Манчестер Сіті.

Джерело - Sky Sports.

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