Гвардіола шукатиме заміну Зінченку

Ман Сіті розглядає можливість підписання лівого захисника.

Про це повідомив головний тренер містян Пеп Гвардіола.

"Не знаю, що станеться, але ми розмірковуємо про можливість пошуку гравців на позицію лівого захисника.

Зараз Менді ще не в формі. Він травмувався вже у двох сезонах, це може статися і в третьому. Сподіваюся, що таке не повториться, він працює над цим. Але ми використовуємо Менді лише в декількох матчах у сезоні.

Найсильніші хлопці продовжують тренуватися щодня, але ми дивимося вже і на наступний сезон", - сказав Гвардіола.