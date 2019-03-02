Росіяни перестали бути легіонерами в Білорусії

Білоруська федерація футболу (АБФФ) затвердила рішення не вважати російських футболістів легіонерами.

Про це повідомляє Трібуна.

Таке рішення було прийнято на черговому засіданні Виконкому федерації. Згідно з рішенням, з 22 лютого 2019 року громадяни РФ не будуть вважатися легіонерами в турнірах під егідою АБФФ.

До таких змагань належать Суперкубок Білорусі, Кубок Білорусі, вища ліга, перша ліга, друга ліга, чемпіонат і Кубок серед жіночих команд.

Нагадаємо, з 22 лютого цього року білорусів перестали вважати легіонерами в чемпіонаті Росії.

Раніше Лукашенко пообіцяв жорстко покарати білоруських хокеїстів.

Джерело - Трібуна.