Росіяни перестали бути легіонерами в Білорусії

Білоруська федерація футболу (АБФФ) затвердила рішення не вважати російських футболістів легіонерами.
Про це повідомляє Трібуна.
Таке рішення було прийнято на черговому засіданні Виконкому федерації. Згідно з рішенням, з 22 лютого 2019 року громадяни РФ не будуть вважатися легіонерами в турнірах під егідою АБФФ.
До таких змагань належать Суперкубок Білорусі, Кубок Білорусі, вища ліга, перша ліга, друга ліга, чемпіонат і Кубок серед жіночих команд.
Нагадаємо, з 22 лютого цього року білорусів перестали вважати легіонерами в чемпіонаті Росії.
Раніше Лукашенко пообіцяв жорстко покарати білоруських хокеїстів.
Джерело - Трібуна.