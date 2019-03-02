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Реал - Барселона: букмекери визначили фаворита

Сьогодні 07:30 362 0
Реал - Барселона: букмекери визначили фаворита

Реал прийме Барселону в матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії. Матч відбудеться сьогодні, 2 березня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Згідно з прогнозами букмекерів, господарі поля мають менші шанси на перемогу, ніж їх принциповий суперник. У конторі bet365 на перемогу Реала можна зробити ставку з коефіцієнтом 2.75, а на успіх каталонців - 2.45. Нічийний результат оцінили в 3.70.

 Актуально: Реал - Барселона: онлайн-трансляція Ель Класіко

Фахівці з William Hill приймають ставки на перемогу Реала з коефіцієнтом 2.70, а на тріумф Барселони - 2.45. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3.70.

Нагадаємо, що Барселона лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 57 очок. Реал займає третю сходинку, з 48-ма очками, поступаючись другу Атлетіко.

Матч Реал - Барселона відбудеться в суботу, 2 березня, в Мадриді на Сантьяго Бернабеу в 21:45 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Реал, #Ель-класіко
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