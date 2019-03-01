Реал - Барселона: онлайн-трансляція Ель Класіко

Мадридський Реал прийме каталонську Барселону у матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії. Чергове Ель Класіко відбудеться в суботу, 2 березня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Онлайн-трансляцію матчу Реал - Барселона можна переглянути на Чемпіоні.

Початок гри - о 21:45 за київським часом.

Українські шанувальники футболу зможуть побачити гру у прямому ефірі завдяки сервісу Megogo.

Нагадаємо, 27 лютого там само у Мадриді команди зіграли у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. Сильнішими в цій зустрічі виявилися гості, які здобули переконливу перемогу - 3:0.

Онлайн-трансляція матчу Реал - Барселона відбудеться в суботу, 2 березня о 21:45 за київським часом на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.