Реал - Барселона: анонс та прогноз матчу Ла-Ліги

Чемпіонат Іспанії, Ла-ліга

2 березня, 21:45,

Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал - Барселона

Вдруге за три дні Реал і Барселона вийдуть на поле Сантьяго Бернабеу. Цього разу в рамках чемпіонату Іспанії. Згадувати кубковий поєдинок фанатам королівського клубу зовсім не хочеться - їхня улюблена команда, володіючи ініціативою впродовж всього поєдинку (статистика ударів - 14:5), пропустила три м'ячі від принципового суперника, а у відповідь не змогла відзначитися жодного разу. У чому заслуга не тільки воротаря каталонців, але і гравців атаки Реала, які провели далеко не найпереконливіший матч.

І ось - новий шанс для мадридців довести що вони можуть обігрувати Барселону. Але чи є у Сантьяго Соларі щось або хтось, ким можна здивувати принципового опонента? Немає сумнівів в тому, що тренер постарається трохи освіжити склад (вихід на поле з перших хвилин Бейла - як варіант), але ж і у Барселони є приховані резерви.

Як і перед матчем на кубок у команд мінімум кадрових втрат. Реал не зможе розраховувати на травмованих Іско і Льоренте, а також на дискваліфікованого Начо. У Барселони поза грою Рафінья і Вермален, а ось Умтіті та Артур успішно подолали проблеми зі здоров'ям і не виключено, що обидва з'являться на поле в суботу в рамках "освіження" складу. Все-таки той футбол, який Барселона показала на Бернабеу в середу, не назвеш ідеальним і сенсу залишати незмінним переможний склад, у головного тренера немає.

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Орієнтовні склади

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Регілон, Модрич, Каземіро (Вальверде), Кроос, Бейл, Бензема, Вінісіус

Барселона: тер Штеген, Роберто, Піке, Умтіті (Ленгле), Альба, Ракитич, ​​Бускетс, Відаль, Мессі, Суарес, Дембеле

Прогноз Чемпіона: Обидві заб'ють

Джерело - Чемпіон.