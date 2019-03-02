Десна прийме Динамо, Чорноморець зіграє з Шахтарем. Матчі 20-го туру УПЛ

У суботу, 2-го березня, стартує 20-й тур української Прем'єр-ліги.
Розпочнеться тур з протистояння Десна - Динамо, а от завершиться львівським дербі Карпати - ФК Львів.
Варто відзначити протистояння Ворскли та Зорі, адже це прямі конкуренти за місце у єврокубковій зоні.
Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
|1
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Шахтар
|19
|48
|2
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Динамо
|19
|41
|3
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Олександрія
|19
|36
|4
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Зоря
|19
|28
|5
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Десна
|19
|27
|6
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Ворскла
|19
|27
|7
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Маріуполь
|19
|27
|8
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Львів
|19
|23
|9
|
Карпати
|19
|20
|10
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Олімпік
|19
|19
|11
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Чорноморець
|19
|15
|12
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Арсенал-Київ
|19
|8
Також, Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Чемпіонат України, УПЛ
20 тур
2 березня
14:00 Десна - Динамо
17:00 Чорноморець - Шахтар
3 березня
14:00 Зоря - Ворскла
14:00 Олімпік - Арсенал-Київ
17:00 Олександрія - Маріуполь
17:00 Карпати - ФК Львів
Варто згадати: Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ
Джерело - Чемпіон.