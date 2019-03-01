Нападник Шахтаря перейшов у Арсенал

Нападник Шахтаря Михайло Мудрик внесений в заявку київського Арсенала в УПЛ.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"В останній вагон Арсенала встигли застрибнути Калитвинцев і Мудрик. Перший - вільний агент, другий орендований до кінця сезону. Плюс габонець Гайтан. Той, який взимку був на перегляді в Зорі. У найближчі години клуб дозаявив усіх новачків", - написав Бурбас.

В останній вагон Арсеналу-Києва встигнули застрибнути Калитвинцев і Мудрик. Перший - вільний агент, другий орендований до кінця сезону. Плюс габонець Гайтан. Той, що взимку був на перегляді у Зорі. Найближчої години клуб дозаявить усіх новачків. — Igor Burbas (@iburbas) 1 марта 2019 г.

Раніше повідомлялося, що форвард Шахтаря відзначився неймовірним голом за юнацьку збірну України.

Нагадаємо, що Шахтар залишив 19-річного захисника в першій команді.

Джерело - Twitter Ігоря Бурбаса.