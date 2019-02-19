Че Че міг опинитися у Сан-Паулу

Бразильський футболіст київського Динамо Че Че був за крок від переходу в бразильський Сан-Паулу.

Про це повідомляє iSport.

За інформацією джерела, Сан-Паулу виявляє інтерес до хавбека "біло-синіх" Че Че. Втім, кияни не поспішають прощатися з гравцем, переговори йдуть складно, і трансфер швидше за все не відбудеться.

Цього сезону в складі Динамо Че Че провів 15 поєдинків, голів не забивав, але відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, Динамо віддало Олімпіку свого гравця в оренду. Тим часом Динамо офіційно представить Соля.

Джерело - iSport.