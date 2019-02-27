Зозулі не відмінять жовту картку за гол рукою

Іспанська футбольна федерація відхилила апеляцію Альбасете щодо скасування жовтої картки Романа Зозулі, яку він отримав в останньому турі Сегунди.

Про це повідомляє El Digital de Albacete.

Тепер клуб збирається ще раз оскаржити жовту картку українця, але цього разу в апеляційному комітеті федерації.

Зозуля отримав жовту картку в матчі проти Ов'єдо за гру рукою. Для українця ця картка стала п'ятою в сезоні і тепер він пропустить матч проти Кадіса, який відбудеться 2 березня.

На рахунку 29-річного Зозулі 7 голів в Сегунді за Альбасете в нинішньому сезоні.

Альбасете випереджає на 2 очка Малагу і Осасуну, а Депортіво і Гранаду - на 3 очка, але всі ці команди провели на гру менше.

Нагадаємо, дубль Зозулі приніс перемогу Альбасете над Кордобою.

Також повідомлялося, Зозуля змусив Ла-Лігу писати українською.

Джерело - sportarena.