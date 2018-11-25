Чернігівська Юність отримала перший транш від Вест Гема за трансфер Ярмоленка

Чернігівська спортивна школа Юність, яка виховала Андрія Ярмоленка, отримала перший платіж солідарності за трансфер українця з Боруссії Дортмунд в англійський Вест Гем.

Про це розповів директор Геннадій Прокопович.

"Прийшов перший транш від Вест Гема за трансфер Андрія Ярмоленка. Сума невелика, але найголовніше, що гроші почали приходити. Ми хочемо купити автобус для дітей, які грають в чемпіонатах України U-14, U-15, U-16 і U-17. За моєю інформацією, англійський клуб повинен виплатити 229 000 євро протягом 4 років.

Від Динамо за трансфер Ярмоленка в дортмунсдску Боруссію до сих пір ніяких грошей немає. Ведемо листування, а воно ні до чого не призводить ", - сказав Прокопович.