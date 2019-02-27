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Блохін: Давайте допоможемо нашим дітям знати історію українського футболу

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Блохін: Давайте допоможемо нашим дітям знати історію українського футболу
Олег Блохін

Дитячо-юнацький футбол в Україні потрібно розвивати.

Про це заявив Олег Блохін.

"Зрозуміло, що без якісної роботи в дитячо-юнацькому футболі ми можемо тільки мріяти про успіхи національної збірної. Тому я хотів би подякувати керівникам ДЮФЛУ, тренерів, які працюють в дитячо-юнацькому футболі. Не завжди ця робота отримує гідну винагороду. Але, як ви знаєте, ФФУ працює над механізмом виплат школам і тренерам за якісну підготовку гравців.

Давайте допоможемо нашим дітям знати історію українського футболу. Нам же є чим пишатися. У нас відразу три футболісти стали володарями Золотого м'яча. Не кожна країна може похвалитися такими досягненнями.

Недавно я був на дитячому турнірі серед восьмирічних гравців. Запитав, хто я такий, і жоден з хлопчаків не відповів. Хоча при цьому їхні батьки підходили, просили фото і автограф. Навіть коли я полегшив завдання для дітей і запитав, хто такий Андрій Шевченко, не всі змогли відповісти. А ось про Мессі і Роналду вони багато чого мені розповіли. Тому давайте всі подумаємо, як нам зробити так, щоб діти знали футбольну історію нашої держави. Нам є чим і ким пишатися, і забувати свою історію не можна.

Але, пам'ятаючи про минуле, потрібно думати про майбутнє. Мені подобається те, що зараз робить для розвитку дитячо-юнацького футболу федерація", - розповідає легенда українського футболу.

Нагадаємо, Блохін отримав посаду у федерації футболу України. Також, Бєланову знайдуть посаду в ФФУ.

Джерело - ФФУ.

#ФФУ, #Блохін, #Україна, #Розвиток футболу
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