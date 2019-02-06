Бєланову знайдуть посаду в ФФУ

Володар Золотого м'яча Ігор Бєланов може отримати посаду у ФФУ.

Цю інформацію прокоментував президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Ігор Бєланов – наш хороший, сильний представник в європейському союзі. Він – та людина, яка віддала своє життя футболу, проводить багато часу розвиваючи дитячо-юнацький футбол. І в Одесі, і по всій країні.

Я гадаю, це правильно, коли в роботі федерації футболу беруть участь усі українські володарі Золотого м'яча – Блохін, Шевченко і Бєланов. Це добре для іміджу українського футболу в Європі та світі", – передає слова Павелка телеканал Футбол 1.